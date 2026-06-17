Nuovo San Siro, Scaroni: "Nessuna trattativa di acquisto per la Maura"
(ANSA) - MILANO, 17 GIU - "Non abbiamo nessuna intenzione di acquisire niente alla Maura. La trattativa non esiste": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni al Tg Regionale a margine di un evento al consolato americano. Scaroni ha commentato anche la prima sentenza sulla vicenda urbanistica milanese che non riguarda il progetto nuovo stadio di Milano: "Ho visto che il sindaco ha reagito con soddisfazione, lui che conosce bene questa vicenda.
Io penso sempre che Milano abbia bisogno di grandi progetti e i grandi progetti hanno bisogno di regole chiare, semplici da capire sia per chi le deve applicare sia per i cittadini di Milano. Un esempio di tutto questo è il nostro stadio, che è forse la più grande opera che si farà a Milano per molti anni e che sto seguendo da tanti anni io stesso". (ANSA).
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