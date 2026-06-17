Mondiali, il Portogallo delude contro il Congo: Leao entra nel secondo tempo e non incide

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Brutta prestazione di Rafa Leao e del suo Portogallo questa sera contro la Rep. Democratica del Congo. L'attaccante rossonero non incide

Termina in parità l'esordio ai Mondiali della Nazionale di Martinez, che frena 1-1 a Houston nel gruppo K. Solo un punto per l'eterno Cristiano Ronaldo che, a 41 anni e 132 giorni, diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Pronti-via e la sblocca Joao Neves su cross di Neto. Pericoloso Wissa che pareggia di testa nel recupero del primo tempo. Annullato il gol di Cancelo, chance per CR7. Spazio nella ripresa per Conceiçao e Leao. Proprio nel secondo tempo, Rafa Leao è subentrato al 70' senza incidere nel gioco e nel risultato.

Lento, poco veloce e quasi impacciato. Abbiamo potuto vedere, purtroppo l'ultimo Leao apparso affannato con la maglia rossonera nell'ultimo periodo. Il Portogallo quindi spreca così un'ottima chance di ottenere tre punti, in un girone tutt'altro che scontato da superare.