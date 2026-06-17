Maldini esalta Messi: "Senza parole, semplicemente il migliore"

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I complimenti di Paolo Maldini per Leo Messi, protagonista questa notte di una incredibile tripletta messa a segno contro l'Algeria

L'ex storico capitano e dirigente rossonero, Paolo Maldini ha voluto esaltare e celebrare Lionel Messi, reduce da una incredibile tripletta messa a segno contro l'Algeria ieri notte nell'esordio al Mondiale da Campione del mondo. L'Argentina è infatti una delle squadre più forti e rodate anche per questa edizione, forti del proprio totem in attacco: Leo Messi.

La "Pulga" Ha infatti eguagliato il record assoluto di gol segnati ai Mondiali, 16. Prima di stanotte l’unico a riuscirci era stato il tedesco Miroslav Klose, che però ha impiegato meno partite a segnarli, 24 contro le 27 di Messi. Dietro Messi e Klose ci sono alcuni dei calciatori più forti di sempre: Ronaldo “il fenomeno”, Gerd Müller e Pelé. A poca distanza, però, c’è anche Kylian Mbappé, che poche ore prima di Messi aveva segnato due gol al Senegal. A 28 anni, Mbappé ha segnato già 14 gol in 15 partite dei Mondiali.

Messi è anche diventato inoltre il calciatore più vecchio a realizzare una doppietta e poi una tripletta ai Mondiali, battendo il record del portoghese Cristiano Ronaldo, il suo storico rivale, che nel 2018 a 33 anni segnò una tripletta contro la Spagna. Contro l’Algeria, Messi è diventato anche il primo calciatore a giocare sei edizioni dei Mondiali. Molto probabilmente sarà eguagliato dallo stesso Ronaldo (in campo in questo momento contro il Congo). Così, Paolo Maldini ha voluto dar merito a Messi postando poco fa una storia sul proprio profilo Instagram: "Senza parole, semplicemente il migliore".