MN - Monteiro (Record) assicura: “Amorim molto efficace nella comunicazione, sa trasmettere i giusti messaggi”

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Il collega di RECORD André Monteiro ha raccontato e presentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il profilo di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Del tecnico portoghese ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di RECORD André Monteiro, che ha avuto modo di seguire da vicino l'ex Manchester United nei suoi anni in Portogallo, da calciatore prima e da allenatore poi di Braga e Sporting Libsona. Questo un estratto delle sue parole.

"Per quanto riguarda il rapporto con i media e la comunicazione pubblica, questo è un altro dei suoi grandi punti di forza. È molto efficace nel trasmettere messaggi verso l’esterno. In Portogallo ha dimostrato questa capacità con grande abilità e, anche se lavorare in un’altra lingua potrebbe naturalmente comportare qualche difficoltà aggiuntiva — immagino che comunicherebbe principalmente in inglese — è una persona che sa perfettamente come posizionarsi pubblicamente su una vasta gamma di temi. Inoltre, comprende molto bene come utilizzare la comunicazione esterna anche per rafforzare messaggi all’interno della squadra".