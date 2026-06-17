Pasotto: "San Siro lo massacrerebbe: sarebbe un problema enorme in termini ambientali se Leao restasse al Milan"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Leao con Amorim allenatore del Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Leao con Amorim allenatore del Milan: "Si può provare a fare qualche riflessione sugli scenari possibili. Anche su quello di una possibile permanenza, che si concretizzerebbe in assenza di offerte congrue. Sarebbe ovviamente un problema enorme in termini ambientali - San Siro lo massacrerebbe -, ma come si prospetterebbe la situazione dal punto di vista del campo? Non benissimo - eufemismo - per Leao".

I MODULI DI AMORIM E LEAO

"Amorim pratica e chiede ai suoi giocatori un calcio molto intenso, basato sulla pressione e su un lavoro importante in carico agli esterni. Questo in caso 3-4-3, ovviamente. Un sistema dove Rafa in teoria - ha spiegato Pasotto sul modo di giocare di Leao - si riapproprierebbe dei territori che gli aveva sottratto Allegri. Ma il 3-4-3 di Amorim non è quello in versione classica, alle punte esterne il portoghese chiede di andare dentro il campo per aprire lo spazio alle ali. Insomma, occorrerebbe comunque adattarsi anche se sarebbe un lavoro molto meno complesso rispetto a quello chiesto da Allegri. In caso di 3-4-2-1, invece, a spanne nessuna chance per Rafa. Nell'idea di Amorim in questa disposizione la profondità la deve dare il centravanti, mentre i trequartisti hanno il compito di muoversi fra le linee per cercare l'ultima verticalizzazione. E giocano abbastanza stretti, sempre nell'intento di lasciare luce agli uomini di fascia. Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno: che cosa risponderà Amorim quando gli verranno chiesti lumi su Leao?".