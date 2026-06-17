MN - Monteiro (Record) su Amorim: “Ama la difesa a 3, ha un calcio propositivo ed offensivo”

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Il collega di RECORD André Monteiro ha raccontato e presentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il profilo di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Del tecnico portoghese ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di RECORD André Monteiro, che ha avuto modo di seguire da vicino l'ex Manchester United nei suoi anni in Portogallo, da calciatore prima e da allenatore poi di Braga e Sporting Libsona. Questo un estratto delle sue parole.

Se dovesse descrivere Amorim ai tifosi del Milan in poche parole, cosa direbbe?

"Dal punto di vista tattico, Rúben Amorim è un grande sostenitore della difesa a tre. Questo significa che imposta prevalentemente le proprie squadre con un sistema di gioco basato sul 3-4-3 o sul 3-5-2. Utilizzava già questo approccio con squadre meno dominanti, come il Casa Pia durante la sua esperienza nella seconda divisione portoghese, e ha mantenuto la stessa filosofia successivamente al Braga e poi allo Sporting. Si tratta quindi del suo modello tattico preferito. Oltre a questo, Amorim è legato a un calcio offensivo, piacevole e propositivo, che rappresenta sempre uno dei suoi principali obiettivi. Possiede inoltre un profilo di leadership molto riconoscibile e forte. È una figura estremamente carismatica, che attribuisce grande importanza alla costruzione di buoni rapporti con i giocatori, pur essendo allo stesso tempo il primo a pretendere standard elevati e prestazioni importanti dalle proprie squadre.