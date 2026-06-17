Chiariello: "Allegri ha fallito la stagione, fa perdere 70 milioni al Milan e pretende l’80% della buonuscita. Trovo immorale che spilli soldi al Milan"

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Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC su Massimiliano Allegri: "Accordo Allegri-Milan? Ma a quale titolo Allegri pretende 70-80% se lui ha già un’altra squadra ed ha fallito la stagione. Potrà avere le attenuanti che vuole, ma ha fallito la stagione, fa perdere 70mln al club e pretende l’80% della buonuscita sapendo che lo attende un altro grande club? Il Milan non gli da’ un euro, altrimenti poi lui sta fermo un anno. Se vuole i 5mln allora si ferma un anno! Diatribe societarie? L’allenatore firma sempre il risultato, non può non esserne corresponsabile. Ha un contratto? Sì, lo tiene e si sta a casa. Allergico ad Allegri? No, io sono allergico agli spilla soldi! Si poteva chiamare in qualunque modo. Non mi piace il suo calcio ma non ho preclusioni, non c’entra, ma lo trovo immorale che debba spillare soldi al Milan”.

ALLEGRI VUOLE GILA A NAPOLI

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha aperto L'Originale di Sky Sport 24 con la notizia che il direttore sportivo Giovanni Manna del Napoli ha incontrato a Milano l'agente di Mario Gila, giunto in Italia per l'occasione. Secondo quanto viene riportato, il club partenopeo vuole trovare quanto prima l'accordo con il giocatore per poi spostare la trattativa sul tavolo con la Lazio. La novità delle ultime ore è che il club biancoceleste apre ora alla cessione del giocatore: ha bisogno di vendere per impostare il suo mercato e non vuole perderlo a zero l'estate prossima.