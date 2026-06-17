Plettenberg (Sky DE): "Se Krösche avesse chiesto di andarsene – cosa che NON ha fatto – l'Eintracht avrebbe trovato una soluzione"
Dalla Germania arrivano ulteriori dettagli sull'intricata vicenda Milan-Krosche-Eintracht Francoforte
In tarda mattinata dalla Germania si è sparsa la notizia - poi confermata su più fornti - che Krosche non sarebbe più venuto al Milan. Il primo a lanciarla, Florian Plettenberg di Sky DE, aggiunge anche altri particolari alla vicenda. Secondo il giornalista teutonico il dirigente non ha chiesto al suo club di essere lasciato libero.
"È stata una decisione chiara da parte di Markus Krösche, che si è comunque sentito lusingato dall’interesse dell’AC Milan. Inoltre, l’Eintracht Francoforte era determinato a trattenerlo. Se Krösche avesse chiesto di andarsene – cosa che NON ha fatto – il club tedesco avrebbe trovato una soluzione".
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