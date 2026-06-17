Amorim in carriera ha (quasi) sempre viaggiato a una media di oltre due punti a partita

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Il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, in carriera ha quasi sempre viaggiato a una media di oltre due punti a partita.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Questo pomeriggio il club rossonero ha ufficializazto il tecnico portoghese, profilo sul quale il proprietario Gerry Cardinale si è così espresso: "Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito. Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club".

Esclusa la complicata esperienza sulla panchina del Manchester United, da allenatore, in carriera, Ruben Amorim ha sempre viaggiato a una media di oltre due punti a partita. Lo ha fatto agli esordi con il Casa Pia (4 partite, 3 vittorie, 1 sconfitta - 2.25 punti a partita), con lo Sporting Braga (13 partite, 10 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte - 2.38 punti a partita) ma soprattutto alla guida dello Sporting Libsona (230 partite, 164 vittorie, 33 pareggi, 33 sconfitte - 2.28 punti a partita) con il quale si è tolto la soddisfazione di vincere due campionati, 2 Taça de Portugal ed una Supercoppa.