Avv. Raimondo: “Cardinale ha annunciato l'allenatore senza avere alcun accordo vincolante con un DS/DT. Quindi ora chi arriverà si ritroverà un mister scelto soltanto dalla proprietà"
L'avvocato Felice Raimondo, tifoso rossonero, commenta così le ultime notizie del mondo Milan. Krosche non verrà in Italia perché il Francoforte si è irrigidito a causa di una trattativa, secondo i tedeschi, portata avanti in modo non corretto. Il Milan si ritrova quindi con un nuovo allenatore, Amorim, avallato da un dirigente di un'altra squadra che però non verrà più. Situazione anche difficile da commentare...
"Praticamente il Milan (Cardinale) ha annunciato l'allenatore senza avere alcun accordo vincolante con un DS/DT. Quindi ora chi arriverà si ritroverà un mister scelto soltanto dalla proprietà. E meno male che il progetto sportivo sarebbe dovuto ripartire col piede giusto. Francamente cascano le braccia. Se per sbaglio le cose dovessero andar bene (cosa che da tifoso continuo ad augurarmi) sarebbe solo per una serie fortunata di coincidenze. Ma in tutto questo non c'è NESSUNA logica. Dirigenza esautorata a fine campionato senza avere alcuna alternativa già pronta, tre settimane di colloqui per ritrovarsi con un allenatore preso senza aver programmato NULLA con i nuovi vertici della struttura sportiva (DS/DT). Essere tifosi del Milan oggi è un atto di fede che va oltre la razionalità".
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