Avv. Raimondo: “Cardinale ha annunciato l'allenatore senza avere alcun accordo vincolante con un DS/DT. Quindi ora chi arriverà si ritroverà un mister scelto soltanto dalla proprietà"

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Salta Krosche: l'Eintracht si è impuntato e non c'è modo di trattare. Cardinale aveva scelto Amorim anche con l'avallo del tedesco