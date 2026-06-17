Pellegatti sconsolato su Krosche: "Ora bisogna cercare uno libero al quale va bene Amorim"

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Carlo Pellegatti è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 per commentare il fallimento della trattativa del Milan per Markus Krosche

La notizia del giorno, dell'ultim'ora, è quella che Markus Krosche e Timmo Hardung non saranno dirigenti del Milan. I due tedeschi non hanno ottenuto il via libera dell'Eintracht Francoforte che non si vuole nemmeno sedere a trattare per un indennizzo da parte del Milan, dal momento che siamo a metà giugno e il club tedesco sta già lavorando alla prossima stagione. Per questo Krosche e Hardung hanno rifiutato il Milan, riportando Cardinale e i suoi collaboratori a brancolare nel buio per quanto riguarda il direttore tecnico. Il commento sconsolato di Carlo Pellegatti su Tutti Convocati.

PELLEGATTI SCONSOLATO SUL MILAN

Il commento sconsolato di Carlo Pellegatti sulla situazione del Milan dopo la notizia che la trattativa con Krosche è saltata: "Oggi al Milan non abbiamo chi vende. Ora bisogna cercare uno libero o che si libera a giugno al quale va bene Amorim. La suggestione Galliani? È lì che ti guarda, ma loro non vogliono italiani. Nel giro di nemmeno 24 ore è tutto ribaltato con Krosche saltato. Siamo pieni di interrogativi su chi sarà l'Head of Football e siamo punto e a capo...ora arriva X e non ha scelto #Amorim!"