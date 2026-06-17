Krosche e Hardung saltati: ritorno di fiamma al Milan per Ozek?

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Dopo che sono saltati gli arrivi di Krosche e Hardung dall'Eintracht, il Milan potrebbe tornare su Devin Ozek

La notizia di oggi, inaspettata e clamorosa dopo quanto emergeva dal club rossonero nelle ultime ore, è che nè Markus Krosche, nè il suo collaboratore Timmo Hardung lasceranno l'Eintracht Francoforte per venire a lavorare al Milan. I dirigenti tedeschi, con cui il club rossonero aveva degli accordi, non sono riusciti a liberarsi dal loro club che ha rimarcato come la richiesta di andarsene non fosse conforme alle tempistiche, dal momento che a Francoforte - diversamente da Milano - hanno già cominciato a preparare la prossima stagione. Ora si riapre il casting del Milan.

RITORNO DI FIAMMA PER OZEK?

Dopo aver perso l'accordo, uno dopo l'altro, prima con Ralf Rangnick e poi con Markus Krosche, il Milan deve tornare sul mercato dei dirigenti per trovare qualcuno da mettere sotto contratto. La scelta potrebbe ricadere, secondo Sky Sport e SportMediaset su una figura già sondata in queste settimane: il giovane Devin Ozek, tedesco di origine tuche. Formatosi alla scuola del Bayer Leverkusen che ha contribuito a far vincere la Bundesliga, si è messo in proprio al Fenerbahce con risultati non troppo esaltanti.