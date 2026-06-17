Trevisani: "A differenza di Fonseca e Conceiçao, io credo in Ruben Amorim"

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Riccardo Trevisani ha espresso la sua approvazione per quanto riguarda la scelta del Milan di affidare la panchina a Ruben Amorim

Per la terza volta un allenatore portoghese siederà sulla panchina del Milan. Ieri il club rossonero ha annunciato la sua nuova guida tecnica, Ruben Amorim. I due precedenti di tecnico lusitano se li ricordano tutti perché sono molto recenti: non quest'ultima, ma la scorsa stagione fu guidata inizialmente da Paulo Fonseca e conclusa da Sergio Conceiçao. Ora il Diavolo ci riprova con un nome e un profilo emergente, un tecnico in cui il telecronista Riccardo Trevisani crede molto, come espresso durante la puntata di Cronache di Spogliatoio.

TREVISANI CREDE IN RUBEN AMORIM

Le dichiarazioni di Riccardo Trevisani in merito alla scelta del Milan su Amorim: "Amorim, anche allo United quando le cose non andavano bene, comunque ha avuto modo di lavorare e un po' di tempo glielo hanno dato. L'importante è che non ci si ritrovi come con Fonseca e Conceiçao, quando in loro non c'era fiducia neanche da parte della squadra, buttando tutto dopo poco. A differenza degli altri due portoghesi, io credo in Amorim e penso, credo e spero che meriti di essere lasciato lavorare. Questa è una scelta che a me piace ma poi bisognerà vedere come viene supportata negli acquisti ma nella quotidianità".