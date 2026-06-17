Bianchin spiega: "Mourinho tra gli ispiratori di Amorim: considera la conferenza una prosecuzione del suo lavoro sul campo"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Mourinho che è tra gli allenatori che hanno ispirato Amorim.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Mourinho che è tra gli allenatori che hanno ispirato Amorim: "Amorim ha citato Jorge Jesus, come ha detto di aver seguito molto José Mourinho. Più che in campo, probabilmente è interessante parlare delle analogie fuori dal campo. Mourinho per abilità dialettica nelle conferenze stampa non si batte ma anche Amorim è molto considerato come comunicatore. Ha carisma, attira l’attenzione naturalmente. Rispetto a Mou è meno aggressivo, meno polemico, usa più il sorriso ma comunque considera la conferenza una prosecuzione del suo lavoro sul campo. Quando parla ai giornalisti, si rivolge alla squadra e manda messaggi di conseguenza. Non è secondario. La gestione del rapporto con i giocatori sarà centrale perché il dubbio principale su Amorim, il difetto che gli è stato rinfacciato nei mesi difficili allo United, è la poca flessibilità, la tendenza ad adattare gli uomini al suo calcio e non il contrario".

AMORIM E IL MODULO

"Con il Milan, ha un vantaggio: la difesa a tre sembra adatta perché Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic giocano meglio a tre che a quattro. La curiosità sulla rigidità però resta, anche perché Amorim ha dato il suo meglio quando ha potuto esaltare gli esterni. E se allo Sporting aveva Pedro Porro e Nuno Mendes, fortissimi, al Milan ci sarà probabilmente bisogno di aiuto sul mercato. Saelemaekers e Bartesaghi non possono bastare".