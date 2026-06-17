Serafini: "Milan, disastro totale. Azzerata la storia e l'ambizione"

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Luca Serafini ha commentato negativamente le scelte della proprietà rossonera e non sembra fiducioso per il futuro del Milan

Nonostante il Milan abbia ufficializzato, nella giornata di ieri, il nuovo allenatore Ruben Amorim, e nonostante ci siano passi in avanti anche per allestire la nuova dirigenza sportiva, il giornalista Luca Serafini non è convinto da come sta agendo Gerry Cardinale e rimane diffidente sul futuro del club rossonero. Il collega ha parlato in diretta negli studi di Sportitalia e ha commentato con un giudizio negativo gli ultimi sviluppi inerenti alle cose dell'universo Milan.

SERAFINI: "MILAN, AZZERATA LA STORIA"

Le parole di Luca Serafini sul Milan: "Vorrei sapere Amorim, se firma a distanza o se viene a Milan, da chi è andato a firmare, perché la società è vuota. Noi parliamo giustamente soltanto della prima squadra, dello staff tecnico, anche perché è il problema più grosso, ma il disastro che hanno fatto al Milan è totale. Riguarda la sede dove c'è un clima da saloon nei corridoi e negli uffici, riguarda il settore giovanile in cui Ibrahimovic ha come unica ambizione che giochi il figlio ma non certamente che crescano i giocatori, non parliamo di Milan Futuro... Per arrivare ai tifosi che sono esclusi, tanto che il Milan non vede l'ora che non rinnovino gli abbonamenti e non ci vadano più perché così vende al triplo il secondo anello arancio. È azzerata la storia, l'ambizione e qualunque cosa sia appartenuta a questo club da Berlusconi in avanti e anche prima"