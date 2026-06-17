Pastore: "Amorim non ha tutto questo tempo ma merita una seconda chance"

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Per Giuseppe Pastore è giusto che il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim abbia a disposizione una seconda chance su una grande panchina

Negli occhi di tutti, specialmente in Inghilterra, c'è l'esperienza molto negativa di Ruben Amorim con il Manchester United, durata di fatto un anno e naufragata nonostante fosse partita sotto i migliori auspici. Difatti, il nuovo tecnico del Milan si è messo sulla mappa come allenatore con dei grandissimi risultati alla guida dello Sporting Club di Lisbona con cui è riuscito a spezzare per due anni consecutivi l'egemonia di Porto e Benfica. A Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha offerto il suo punto di vista.

PASTORE, AMORIM MERITA SECONDA CHANCE

Il commento di Giuseppe Pastore su Ruben Amorim: "In tempi normali e in tempi di quiete sarebbe anche una scelta apprezzabile. Gli stranieri sono sempre stati trattati un po' male dal nostro calcio, a meno che non fossero integrati tipo un Chivu che conosceva da tempo il campionato... Amorim non ha tutto questo tempo perché la società ha bisogno di passare dei risultati per rafforzarsi e non viceversa. Cioè, il tempo che è stato dato a Chivu sarebbe fatale per Amorim: due sconfitte nelle prime tre giornate sarebbe già un incendio. Però è un allenatore che merita una seconda chance".