Milan, come direttore sportivo è stato sondato anche un profilo portoghese dal Flamengo

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Il Milan per il ruolo di direttore sportivo ha sondato anche il portoghese Luis Boto, oggi al Flamengo, prima di virare su altre piste

Dopo l'ingaggio come allenatore di Ruben Amorim, il Milan poteva essere ancora più portoghese. Il tecnico ha firmato un contratto da 3.5 milioni per tre anni, con opzione sul quarto, ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura italiana dopo l'annuncio ufficiale di ieri. Ma poteva essere portoghese anche il direttore sportivo. Secondo quanto viene riferito oggi da Tuttomercatoweb.com, infatti, il Milan tra i vari profili sondati ha intercettato anche quello di Luis Boto, oggi dirigente del Flamengo in Brasile.

BOTO SONDATO DAL MILAN COME DS

Il retroscena dei colleghi di TMW riferisce che il Milan aveva messo Luis Boto nella lista di possibili direttori sportivi ma poi ha deciso di proseguire per altre strade, ormai note, che portano in Germania. Boto vanta una lunga esperienza nel calcio europeo tra Benfica, Shakhtar Donetsk e PAOK Salonicco, poi è arrivato al Flamengo che ha contribuito a far tornare grande con alcuni acquisti azzeccati: vittoria del Brasileirao, della Supercoppa del Brasile e della Copa Libertadores.