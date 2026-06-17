Esordio assoluto in un Mondiale per Maignan: la sua gioia sui social
La Francia ha iniziato con il piede giustissimo il suo Mondiale, in cui punta a candidarsi come una delle protagoniste assolute. La formazione del CT Didiet Deschamps, nonostante abbia patito e non poco nel primo tempo contro il Senegal giocato a New York, nella ripresa è venuta fuori alla distanza mettendo in campo le indubbie e superiori qualità tecnice rispetto agli avversari. Vittoria per 3-1 grazie alla meravigliosa doppietta di Kylian Mbappé e al gol di Barcola imbeccato dall'assist di Rabiot. In porta ha giocato Mike Maignan.
FRANCIA, MIKE MAIGNAN ESULTA SUI SOCIAL
Mike Maignan ha giocato la sua prima partita assoluta in un Mondiale. Quattro anni fa il portiere si fece male all'ultimo e non fu convocato, in un Mondiale che comunque non avrebbe disputato a causa della presenza dell'allora capitano Lloris. Ed è per questo che la gioia del capitano rossonero è stata doppia al triplice fischio dell'arbitro, manifestata tutta nel post pubblicato sui propri canali social. Le sue parole: "Esordio assoluto in Coppa del Mondo. Prima vittoria! Andiamo Bleus. Grazie a Dio! Toujours Likolo"
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