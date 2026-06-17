Ultime partite della prima giornata al Mondiale, ultimi due rossoneri in campo

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Il Mondiale è già arrivato all'ultima giornata del primo turno dei gironi: ultime quattro gare con gli ultimi due rossoneri in campo

Dopo sei giorni, il Mondiale è già arrivato all'ultima giornata del primo turno dei gironi. Nella serata e nottata di oggi scenderanno in campo le ultime otto squadre ancora non impegnate e in particolare gli ultimi due rossoneri ancora non scesi in campo. In ordine di tempo il primo a essere coinvolto sarà Rafael Leao che con il suo Portogallo, alle ore 19, sfiderà la Repubblica Democratica del Congo all'NRG Stadium di Houston, Texas. In serata, alle ore 22, è la volta della Croazia di Luka Modric che affronta l'Inghilterra a Dallas, Texas.

NON SOLO MODRIC E LEAO: IL PROGRAMMA DELLA NOTTE

Ma in campo non ci sarà solo il Portogallo di Rafa Leao o la Croazia di Luka Modric, a chiudere il programma sono previste due partite nella nottata italiana. All'una di notte si gioca la sfida tra Ghana e Panama a Toronto, in Canada; mentre tre ore più tardi, alle ore 4, l'esordiente Uzbekistan se la vedrà contro la Colombia nell'Azteca di Città del Messico.