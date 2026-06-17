Nuno Gomes: "Amorim ama un calcio coraggioso, offensivo, in grado di entusiasmare"

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Secondo l'amico Nuno Gomes, il neo tecnico del Milan Ruben Amorim ama un calcio coraggioso e offensivo

Nel comunicato ufficiale con cui ieri il Milan ha annunciato l'ingaggio di Ruben Amorim come nuovo allenatore, le parole di Gerry Cardinale sono suonate come un manifesto programmatico di quella che sarà la filosofia della nuova era rossonera: "Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione". Un commento sul calcio offensivo del manager americano: un elemento che è stato citato come caratteristica principale anche da Nuno Gomes, amico fraterno di Amorim, intervistato alla Gazzetta dello Sport.

AMORIM AMA IL CALCIO OFFENSIVO

Il commento di Nuno Gomes, amico ed ex compagno di squadra, su Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Amorim è un tecnico che ha una fisionomia precisa, parecchio abile nel dare un’identità di gioco molto chiara e riconoscibile alle sue squadre. Ama fare un calcio coraggioso, offensivo, in grado di entusiasmare e coinvolgere i tifosi da subito. Milano è di sicuro una piazza molto importante e sono felice della scelta di Ruben e dell’opportunità che si trova davanti"