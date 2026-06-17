Ordine: "Chiave di volta per Amorim avere l'area sportiva al fianco nella buona e cattiva sorte"
Uno dei timori, se non il timore più grande che hanno i tifosi del Milan dopo la nomina di Ruben Amorim come allenatore del club, non è tanto sulle qualità o sulle idee del nuovo tecnico, piuttosto su come queste verranno difese da proprietà e dirigenza nel corso della stagione. Specialmente sarà necessario un supporto deciso quando arriveranno, come è fisiologico che sia, i momenti di difficoltà maggiori. Franco Ordine ha parlato del tema nel suo pezzo pubblicato questa mattina sul Corriere dello Sport.
AMORIM, AREA SPORTIVA AL FIANCO NELLA BUONA E NELLA CATTIVA SORTE
Il commento di Franco Ordine sull'arrivo di Ruben Amorim e su cosa gli servirà per sopravvivere al Milan: "Per uno come Amorim, che ha scolpita in testa una precisa idea di calcio e di sistema di gioco, avere l’area sportiva (che ha condiviso la scelta) al suo fianco “nella buona e nell’avversa sorte” è la chiave di volta. È accaduto nei tempi ormai lontani del ciclo berlusconiano e anche nei tempi recentissimi alla Juventus dove all’ad Comolli è stato preferito Spalletti (idem alla Roma con Gasp confermato a dispetto di Ranieri). È infatti cosa buona e giusta affrontare qualche curva a gomito della prossima stagione con questa cintura di sicurezza"
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