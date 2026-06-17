Ordine: "Chiave di volta per Amorim avere l'area sportiva al fianco nella buona e cattiva sorte"

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Ordine ha sottolineato l'importanza che il Milan sostenga con forza la scelta di Ruben Amorim, diversamente da quanto fatto in passato

Uno dei timori, se non il timore più grande che hanno i tifosi del Milan dopo la nomina di Ruben Amorim come allenatore del club, non è tanto sulle qualità o sulle idee del nuovo tecnico, piuttosto su come queste verranno difese da proprietà e dirigenza nel corso della stagione. Specialmente sarà necessario un supporto deciso quando arriveranno, come è fisiologico che sia, i momenti di difficoltà maggiori. Franco Ordine ha parlato del tema nel suo pezzo pubblicato questa mattina sul Corriere dello Sport.

AMORIM, AREA SPORTIVA AL FIANCO NELLA BUONA E NELLA CATTIVA SORTE

Il commento di Franco Ordine sull'arrivo di Ruben Amorim e su cosa gli servirà per sopravvivere al Milan: "Per uno come Amorim, che ha scolpita in testa una precisa idea di calcio e di sistema di gioco, avere l’area sportiva (che ha condiviso la scelta) al suo fianco “nella buona e nell’avversa sorte” è la chiave di volta. È accaduto nei tempi ormai lontani del ciclo berlusconiano e anche nei tempi recentissimi alla Juventus dove all’ad Comolli è stato preferito Spalletti (idem alla Roma con Gasp confermato a dispetto di Ranieri). È infatti cosa buona e giusta affrontare qualche curva a gomito della prossima stagione con questa cintura di sicurezza"