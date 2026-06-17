Rabiot festeggia la vittoria sul Senegal: "Debutto eccellente, andiamo!"
Nella serata di ieri c'è stato il tanto atteso esordio Mondiale della Francia. I transalpini del CT Didier Deschamps sfidavano il temibile Senegal a New York e nel primo tempo hanno fatto molta fatica, risultando imprecisi e molto contratti. Nella ripresa la partita si è sbloccata ed è salito in cattedra Michael Olise ma soprattutto Kylian Mbappé, autore di una doppietta. La Francia ha vinto 3-1, con il secondo gol firmato da Barcola su assist del milanista Adrien Rabiot. Vano il gol di Mbaye con cui gli africani avevano provato a riaprire tutto.
RABIOT FESTEGGIA IL DEBUTTO CON IL SENEGAL
Ed è proprio Adrien Rabiot, centrocampista del Milan che ieri è stato schierato titolare ed è rimasto in campo tutta la partita, mettendo a referto anche un bellissimo assist per il gol di Barcola, che ieri ha pubblicato su Instagram un post in merito alle sue sensazioni post gara. Scrive la mezzala rossonera: "Debutto eccellente, andiamo!".
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