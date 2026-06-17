Nuno Gomes: "Amorim ha trasformato lo Sporting in pochissimo tempo, non ha solo vinto"

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Oggi alle 11:10 News di Francesco Finulli di Fonti preferite

Nuno Gomes, ex compagno e amico di Amorim, ha raccontato perchè lo Sporting del nuovo tecnico milanista era così speciale