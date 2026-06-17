Nuno Gomes: "Amorim ha trasformato lo Sporting in pochissimo tempo, non ha solo vinto"
Il mondo del calcio, negli ultimi tre anni ha conosciuto due Ruben Amorim differenti. C'è stato lo splendente Amorim dello Sporting Club di Lisbona, capace di spezzare il dualismo portoghese di Benfica e Porto che durava da 19 anni; ma poi c'è stato anche il fallimentare Amorim del Manchester United, incapace di misurarsi con il peso di una grande nobile decaduta molto in basso. Nuno Gomes, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha provato a raccontare cosa c'era di speciale nello Sporting di Amorim.
AMORIM HA TRASFORMATO LO SPORTING IN POCHISSIMO TEMPO
Le dichiarazioni di stima di Nuno Gomes nei confronti dell'amico ed ex compagno Ruben Amorim, da ieri nuovo allenatore del Milan ufficialmente: "Amorim non ha solamente vinto, ma trasformato completamente la squadra in pochissimo tempo, giocando un gran calcio. Tenete conto che lo Sporting non vinceva il titolo da 19 anni prima che ci riuscisse con lui in panchina. Penso che Ruben sia un allenatore vincente. E i vincenti devono stare nei grandi club, come anche il Benfica"
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