Nuno Gomes: "Amorim avrà bisogno che il club lo supporti, dentro e fuori dal campo. Fondamentale"

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Nuno Gomes indica la ricetta secondo cui Ruben Amorim può rendere al meglio sulla panchina del Milan

Non sempre la vita ti regala seconde occasioni. Ruben Amorim ce l'avrà con il Milan. Dopo l'exploit scintillante sulla panchina dello Sporting Club di Lisbona con cui ha dominato per un paio di stagioni in Portogallo, il tecnico lusitano ha poi fallito alla guida del Manchester United, la sua prima grande. Oggi si ritrova in carica al Milan che con il club inglese condivide un po' i tratti della nobile decaduta oltre che vive un clima molto pesante. A parlare di Ruben Amorim come tecnico, intervistato alla Gazzetta dello Sport, il suo ex compagno al Benfica e in Nazionale Nuno Gomes, ex Fiorentina.

AMORIM HA BISOGNO DEL SUPPORTO DEL CLUB

Il commento di Nuno Gome sull'amico fraterno Amorim, nuovo allenatore del Milan: "Amorim è davvero in gamba, ma come tutti gli allenatori per fare bene avrà bisogno che l’intera struttura del club lo supporti nelle sue decisioni, dentro e fuori dal campo. È un aspetto fondamentale per arrivare al successo in Serie A come altrove. Ma quando un tecnico bravissimo come Ruben sente quella fiducia e quel sostegno, non può che fare grandi cose, portare grandi risultati. E di questo ne sono sicuro al 100%"