Come stai fisicamente? Loftus-Cheek: "È la prima volta che giochiamo una partita infrasettimanale, è normale avvertire un po' di fatica"

vedi letture

Fisicamente come stai? Sarai disponibile per la prossima partita? Ruben Loftus-Cheek ha risposto così a Sky Sport alla seguente domanda: "È la prima volta che giochiamo una partita infrasettimanale ed è normale a volte avvertire un po' di fatica, le partite sono molto intense. Ma ripeto, a inizio stagione è normale, era soltanto fatica. Mi sento bene e mi sto riprendendo per essere pronto per la prossima partita".