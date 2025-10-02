Come votare Pulisic per il premio di miglior giocatore della Serie A di settembre

Christian Pulisic del Milan è tra i candidati per il premio di miglior giocatore della Serie A del mese di settembre, assieme a Dimarco dell'Inter, Orsolini del Bologna, Baschirotto della Cremonese, Krstovic dell'Atalanta e De Bruyne del Napoli.

PER VOTARE PULISIC CLICCA QUI

Il comunicato della Serie A

I candidati all`EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre sono: Baschirotto (Cremonese), DeBruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna), Pulisic (Milan).

I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 3ª alla 5ª della Serie A Enilive 2025/2026.