Compagnoni: "Credo che domani giocherà Diaz. Su De Ketelaere..."

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato così dei dubbi di Pioli sulla trequarti in vista della sfida contro la Cremonese: “Credo che domani partirà titolare Brahim Diaz, a me era piaciuto nel primo tempo contro lo Spezia. Mi aspetto una staffetta con De Ketelaere, e il belga me lo aspetto con la stessa grinta, la stessa determinazione che ha avuto all’ingresso in campo con lo Spezia e che ultimamente aveva un po’ smarrito. Chiaramente dipende da lui, Pioli lo sta gestendo come meglio non potrebbe. Adesso dipende da lui fare il salto di qualità, anche se al Milan giustamente non gli stanno mettendo fretta”.