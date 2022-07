Compagnoni: "Il Milan sta cercando un giocatore importante da mettere dietro il centravanti"

MilanNews.it

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei possibili movimenti del Milan in questo calciomercato estivo: “Il Milan gioca con il 4-2-3-1, e come prime punte ha Giroud, Origi e Ibrahimovic, che certamente rinnoverà per un anno e sarà disponibile da gennaio. Sotto questo punto di vista il Milan è a posto. Nella batteria di trequartisti c’è qualcosa di fare. Mi pare chiaro che il Milan non sta cercando tantissimo sulla fascia destra, sta cercando un giocatore importante da mettere dietro il centravanti. I nomi sono quelli di De Ketelaere e Ziyech. Il primo è un talento ancora da coltivare ma da un grande potenziale, il secondo è un genio quando ha voglia, incostante ma fortissimo. Sono due profili diversi ma molto molto interessanti. Poi c’è quello che dovrebbe essere il sostituto di Kessie, Sanches, molto molto interessante”.