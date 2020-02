Compagnoni: "La coppa Italia può essere un ancora di salvezza per il Milan"

Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan a Sky Sport 24: "Il Milan è in una situazione di classifica non all'altezza delle ambizioni. Gioca benissimo un tempo nel derby e poi perde 4-2, gli obiettivi si allontano, c'è un questione di orgoglio ma la Coppa Italia può essere un ancora di salvezza per loro e quindi magari il contraccolpo il Milan può sentirlo più in campionato, con il Torino, che in Coppa Italia con la Juventus. L'aspetto mentale in questi momenti è fondamentale"