Compagnoni: "Milan non costruito benissimo ma sono sorpreso dall'eliminazione. Gattuso? Folle metterlo sulla graticola"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sull'eliminazione del Milan dall'Europa League: "Mi ha stupito negativamente, non credevo che il Milan potesse perdere con due gol di riscatto, con tutto il rispetto per l'Olympiacos che non si è attaccato agli alibi, anche se quel rigore lo fischiano una volta su 100. Il Milan ha mostrato dei limiti, a livello di qualità è ancora insufficiente per essere una grande del calcio europeo. Non è una squadra costruita benissimo. Con i paletti della UEFA ci vorranno grandi intuizione e grande competeza, dietro c'è comunque una proprietà forte economicamente. Giustissima la fiducia a Gattuso, sta lavorando bene, senza quel rigore sarebbe in linea coi programmi, mettere sulla graticola Gattuso sarebbe folle".