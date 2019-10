Compagnoni su Gattuso: "Ha fatto un capolavoro con la rosa a disposizione"

Intervenuto su Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato così del lavoro di Gattuso sulla panchina del Milan nella scorsa stagione: “Quando dico che al Milan sono stati sbagliati diversi mercati Maldini e Boban hanno meno responsabilità rispetto ad altri ma io un appunto glielo faccio lo stesso: non aver confermato Gattuso e aver sottovalutato il suo lavoro. Gattuso ha fatto un capolavoro con la rosa a disposizione. A 15’ dalla fine era in Champions, se l’Empoli non si divora 3 gol nel finale contro l’Inter il Milan è in Champions. Gattuso era riuscito a tirare il meglio da questa rosa, non averlo confermato è stato un errore”.