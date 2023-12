Compagnoni sul Milan: "Uscire dalla coppe potrebbe essere un vantaggio nella corsa scudetto"

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di SkySport24, ha rilasciato queste parole sul Milan che in Serie A è a meno sei punti dall'Inter capolista: "Il ritardo in classifica non è incolmabile. Credo che un giudizio sul Milan lo potremo dare quando sarà al completo e soprattutto quando Bennacer sarà tornato al 100%".

Il noto giornalista ha poi proseguito: "Uscire dall'Europa potrebbe essere un vantaggio per la rincorsa scudetto? In ottica campionato certo, sarebbe un vantaggio, soprattutto a febbraio e marzo non avere le partite di coppa potrebbe essere un vantaggio".