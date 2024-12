Compie 27 anni Luka Jovic. Potenzialità enormi mai realmente concretizzate

Sarebbe ancora giovane, Luka Jovic, per sperare in una carriera differente rispetto a quella che ha vissuto finora. Potenzialità enormi, capacità tecniche quasi senza limiti, fermate però da un equivoco tattico. Dopo la stagione straordinaria vissuta contro l'Eintracht Francoforte, con 17 gol in Bundesliga e 10 in Europa League a 22 anni, è passato al Real Madrid per una cifra altissima, 60 milioni di euro, forse per diventare il post Benzema. Invece il francese ha deciso che era lui stesso il suo erede, relegandolo di fatto alla panchina costante.

Qualche problema fisico di testa, forse comportamenti anche non straordinari, ma soprattutto l'idea che fosse una prima punta. Jovic darebbe il meglio di sé con un attaccante di peso, uno come Giroud, tanto che nella scorsa stagione con il Milan è riuscito a mettere a segno dei gol fondamentali per arrivare, alla fine della stagione, al terzo posto. In alcuni momenti è parso davvero prezioso, dopo due stagioni di Fiorentina tutt'altro che fenomenali (13 gol alla prima, 9 alla seconda) e l'arrivo a parametro zero per mancanza di alternative.

Così il serbo è ancora in una situazione abbastanza particolare. Quella di non essere nemmeno la terza scelta in casa Milan, anche perché Fonseca gioca con un solo attaccante e ne ha già tre: Morata, Abraham ma anche Camarda. Oggi Luka Jovic compie 27 anni.