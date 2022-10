Compleanno Krunic, gli auguri del Milan: "L'instancabile Rade compie gli anni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro giorno di festeggiamenti in casa Milan. Oggi è il turno di Rade Krunic che, abbastanza fresco di rinnovo, festeggia oggi 29 anni. Il Milan, come di consueto, ha voluto dedicargli un pensiero attraverso i canali social. Questo il messaggio su Twitter del club rossonero: "Non salta mai un turno di lavoro. Tutto il meglio per il nostro festeggiato. L'instancabile Rade compie gli anni: tanti auguri!". La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri per il 33 rossonero