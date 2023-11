Con il Borussia "partita della svolta"? Ecco perché secondo Pioli

Stefano Pioli è intervenuto direttamente dalla sala conferenze del centro sportivo di Milanello nel consueto incontro con la stampa alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri si giocheranno un’importante fetta del loro futuro europeo in questa stagione: non si può più sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo della qualificazione degli ottavi di finale, né contro i tedeschi né nell'ultima sfida in casa del Newcastle.

Queste le parole del tecnico rossonero che ha indicato la sfida come 'partita della svolta': "Giochiamo una partita importante, si può usare il termine da svolta per il girone. Loro sono una squadra forte, che però può subire difficoltà, quindi dobbiamo giocare con tutto quello che possiamo fare per 95 minuti. L'obiettivo è chiaro: essere competitivi in campionato e in Champions. Andare avanti in Champions è molto importante"