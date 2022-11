Con il rinnovo fino al 2025 Pioli diventerà il quarto tecnico più longevo della storia rossonera

MilanNews.it

Stefano Pioli ha rinnovato ieri pomeriggio il suo contratto con il Milan, legandosi ai colori rossoneri per altri due anni fino al 2025. Considerando la nuova scadenza e quindi altre due nuove stagioni, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha sottolineato come Pioli diventerà così il quarto allenatore più longevo della storia del Milan, a livello di stagioni alla guida del club. Con il nuovo termine fissato nel 2025, infatti, Pioli potrebbe arrivare a sei stagioni in rossonero, tutte consecutive. Più tempo di lui nel Milan lo hanno passato Nereo Rocco (13 stagioni), Carlo Ancelotti (8) e Nils Liedholm (8). Il tecnico emiliano appaierebbe Capello e Busini con la differenza che entrambi questi tecnici non hanno avuto tutte le stagioni alla guida del Milan consecutivamente.