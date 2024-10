Con il rinvio di Bologna-Milan, diventano già due le gare da recuperare per i rossoneri in Serie A. Gli asterischi saranno due

Non solo Bologna-Milan. Il Milan, oltre alla gara contro i felsinei, dovrà recuperare anche la gara contro il Como, prevista nel weekend in cui i rossoneri saranno impegnati, assieme a Inter, Juventus e Atalanta, in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana; l'intenzione della Lega Serie A è recuperare il match contro la squadra lombarda il 15 gennaio.