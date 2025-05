Conceiçao ancora legato al Milan, ma su di lui si staglia l'ombra della Lazio

Finita con grande amarezza l'avventura di Sergio Conceicao alla guida del Milan. Quella che poteva essere l'ancora di salvataggio della parentesi rossonera e della sua panchina, si è rivelata invece come la fine di tutto, senza più alcun dubbio: la sconfitta nella finale di Coppa Italia ha infatti segnato il termine dei giochi e ha tolto anche gli ultimi dubbi residuali.

Nonostante sia comunque riuscito a portare un trofeo in più nella bacheca del Milan, la Supercoppa di gennaio con vittoria palpitante in rimonta sui cugini dell'Inter, celebrata con un sigaro divenuto ormai iconico, Conceicao non è riuscito mai a fare davvero breccia nei cuori dei tifosi milanisti. Ed è finito nel mezzo di un continuo vortice di nomi a proposito del suo successore, mentre si giocava ancora gli obiettivi possibili rimasti in campionato e nelle coppe.

Aveva promesso di parlare lui, una volta che la stagione sarebbe finita, e di fornire le sue verità ma quel momento non è mai arrivato e anzi il club ha preferito 'nasconderlo' dietro un silenzio stampa sia nel pre che nel post-Monza, complice anche la squalifica per gli ultimi 90' del campionato. L'esonero non è ancora ufficiale, tra non molto lo sarà: per Conceicao il futuro potrebbe però essere comunque in Serie A, visto che ci sta pensando la Lazio, in cui ha pure giocato.