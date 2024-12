Conceiçao concreto: "Le parole sono parole. Io devo dimostrare con i fatti e i risultati"

In attesa della conferenza stampa di domani alle ore 12, Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha preso la parola direttamente da Milanello dopo il primo allenamento diretto con la casacca rossonera. Le parole del tecnico portoghese sui canali tematici del club.

Messaggio ai tifosi: "Le parole sono parole. Io devo dimostrare con i fatti e i risultati. Dietro ci deve essere un lavoro grande da parte di tutti: non solo giocatori ma anche ogni membro dello staff. Siamo qua per lavorare. Quello che dico ai tifosi è che lavoreremo tanto per essere all'altezza di questo grande club"