Conceiçao esalta Gimenez: "Santi attaccante di qualità, lo sapevo già quando ero al Porto"

Sergio Conceiçao ha parlato a DAZN al termine di Empoli-Milan. Questo un estratto delle sue dichiarazioni dopo la bella e sofferta vittoria di Empoli:

A che punto siamo nel lavoro psicologico per la richiesta di sacrificio verso alcuni giocatori? E se lo aspettava questo impatto di Gimenez:

“È un giocatore di qualità. Lo sapevo già quando era al Porto. Siamo riusciti a portarlo qua come Joao e Kyle, hanno qualità e danno più soluzioni alla squadra. Un collettivo funziona quando un congiunto di giocatori sono a disposizioni per sacrificarsi, uscire dalla comfort zone e lavorare per uno scopo più grande, che è quello di seguire la squadra. Questi dettagli portano i giocatori ad un livello superiore. Sappiamo tutti che Joao Felix, Leao, Pulisic, Gimenez, Tammy sono bravi quando abbiamo la palla. C’è tutto un altro lavoro poi quando non abbiamo la palla. Se siamo compatti e solidi come squadra non è un lavoro solo per la linea difensiva: quando lo capiscono si divertiranno di più, vinceranno più partite. Questo è il mio pensiero di calcio”.