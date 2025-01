Conceiçao: "Ho visto un gruppo che ha voglia di cambiare un po’ di cose. Impossibile che Leao ci sia domani"

Alla vigilia di Juventus-Milan mister Sergio Conceiçao ha parlato anche ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

Il suo impatto col mondo Milan:

"L’impatto è stato molto positivo, ho visto un gruppo che ha voglia di cambiare un po’ di cose. Ho visto dei giocatori che vogliono capire altre idee di gioco, questa umiltà di spirito è molto importante per me, è la base. Abbiamo lavorato molto bene, ovviamente sono appena arrivato, il giorno dopo abbiamo viaggiato, c’è stato poco tempo per allenarsi. Abbiamo questa partita domani e dobbiamo prepararla al meglio per cercare di vincerla, che è la cosa più importanti".

Come preparare la sfida di domani:

“Bisogna essere competitivi, organizzati, capire cosa possiamo fare alla Juve a livello strategico e di gioco. Dobbiamo essere una squadra che lavora tanta, aggressiva, abbiamo cercato di essere incisivi su alcuni aspetti che per me sono fondamentali per la partita. Dobbiamo di cercare, anche con gli infortuni e il poco tempo per lavorare, di lavorare e senza scuse guardare negli occhi la Juve e cercare di batterla”.

La situazione sugli infortunati:

“Fino all’ultimo sarà difficile dire qualcosa, ogni ora che passa è importante per loro. Pulisic è tornato in gruppo, Leao ancora no, sarà più difficile, Musah vediamo. Impossibile che Leao sia disponibile, ma gli altri anche se sono disponibili c’è il dubbio se possano fare o meno 90 minuti, ma queste sono scelte che devo fare io”.