Conceiçao: "Le grandi squadre come il Milan devono lavorare tutti gli anni per essere presenti in Champions"

Queste le parole di Sergio Conceiçao in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Girona:

Lei che conosce bene la Champions è un caso che il Milan sia messo meglio in Europa che in Serie A?

"Penso che tutte le partite sono diverse. È vero che stare nella migliore competizione di club al mondo è sempre una motivazione grandissima. Le grandi squadre come il Milan devono lavorare tutti gli anni per essere presenti. In campionato stiamo lavorando per avere la continuità giusta per arrivare ad esserci ancora una volta a fine anno. Con il Porto è stato un orgoglio grandissimo per 7 anni, ora cerchiamo di portare il Milan in una posizione avanzata in questa competizione, come vorrebbe la nostra storia. Domani è molto importante per andare avanti".

Più volte ha sottolineato la storia del Milan. Pensa che nella testa dei suoi ragazzi possa avere un peso? Ha avvertito qualcosa di strano nell'ambiente preparando la partita?

"No, uguale. Questa settimana, al di la del poco tempo che c'è stato per prepararci, i ragazzi erano concentrati e focalizzati. Gli ho detto dopo la Juve che questo è un lavoro a livello mentale e devo essere io come allenatore a fargli trovare l'atteggiamento giusto. Mi stanno dimostrando questo, sono motivati tutti i giorni per lavorare e avere questa evoluzione che vogliamo. Le maglie non giocano, le maglie sono indossate da giocatori che devono mettere fuori quello che vogliamo noi a tutti i livelli e a tutte le competizioni, non solo in Champions League".