Conceiçao: "Obiettivo Champions? Pensiamo al presente, alla fine faremo i conti"

Sergio Conceiçao, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del Milan:

È la seconda settimana senza impegni infrasettimanali. Quanto le è utile?

"Molto molto importante. Siamo nella seconda settimana che non abbiamo impegni a metà settimana. Per noi è stato importante lavorare su situazioni di gioco e a livello fisico dove avevamo bisogno. La risposta dei ragazzi è stata fantastica come spirito. Mi piace vedere lo spirito che hanno, anche in partitella sono allegri e contenti. Stiamo lavorando su cose su cui non abbiamo mai lavorato tutto insieme".

C'è ancora l'obiettivo Champions nella vostra testa?

"Noi lottiamo tutti i giorni per avere una rivoluzione, è importante come squadra. Se c'è questo a livello di risultati miglioriamo. Pensiamo al presente, abbiamo una partita importante e difficile col Como. Non ho bisogno di pensare troppo in avanti, bisogna lavorare tutti i giorni e si vede gioia nel lavorare, anche quando lo facciamo forte. Loro sono contenti. Il gruppo sta bene. Mi hanno dato una risposta fantastica in queste due settimane. Bisogna continuare su questa strada, poi faremo i conti".