Conceiçao: "Se abbiamo una grossa mentalità, poi con organizzazione e qualità giocatori possiamo fare belle cose"

vedi letture

In attesa della conferenza stampa di domani alle ore 12, Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha preso la parola direttamente da Milanello dopo il primo allenamento diretto con la casacca rossonera. Le parole del tecnico portoghese sui canali tematici del club.

Sulla preparazione in vista della Supercoppa: "Non abbiamo tanto tempo ma questa non è assolutamente una scusa. Con il tempo che ho a disposizione devo lavorare al massimo perché i giocatori capiscano cosa devono fare a livello individuale e poi collettivamente per essere una squadra forte ogni partita. Non c'è un'altra strada c'è tanto lavoro da fare ed è qua con loro: se abbiamo una grossa mentalità, poi con l'organizzazione e la qualità che i giocatori hanno possiamo fare delle belle cose"