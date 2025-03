Conceiçao: "Stiamo lavorando per arrivare all'equilibrio"

vedi letture

Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como, che si giocherà domani alle 18 a San Siro. I rossoneri cercano i tre punti e devono cercare di dare un po' di continuità ai risultati se vogliono ancora tenere vive le poche speranze di acchiappare un posto Champions League o quantomeno un posto in Europa, a oggi non scontato. Le parole dell'allenatore rossonero.

Le idee per il centrocampo titolare? Poi, Gimenez non segna da un mese. Quanto può aiutarlo ad esprimersi al massimo? Su cosa ha lavorato questa settimana?

"In queste settimane abbiamo avuto tempo di lavorare su altre cose, abbiamo lavorato in modo specifico su attacco, difesa e centrocampo. È un lavoro di tutta la squadra quando reagisci quando perdi palla. È tutto lavoro di squadra, funziona come lavoro di squadra, così come per attaccare si comincia dal portiere. Dobbiamo lavorare con tutti i reparti per raggiungere l'equilibrio. Stiamo lavorando per arrivare a questo equlibrio, per essere pericolosi davanti e a livello difensivo per non far arrivare gli avversari con facilità".