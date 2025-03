Conceiçao su Theo: "Non posso castrare la sua capacità offensiva. Tocca a me..."

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Como, Sergio Conceiçao ha dichiarato:

Difesa a tre per avanzare di posizione Theo?

"Non posso castrare la sua capacità offensiva, devo lasciarlo andare e trovare l'equilibrio per far sì che possa dare quello che ha dato a Lecce e che possa essere decisivo negli ultimi trenta metri perché ha questa qualità".

Gimenez può giocare con Abraham?

"Dipende dalla partita e dalla strategia che ho per la partita. A me piace giocare con due riferimenti davanti, ma partire così dall'inizio penso di no".