Condò: "Credo che questo sarà l'ultimo anno di Pioli al Milan, ma merita di finire la stagione"

Nelle ultime settimane, complice il periodo non semplice del Milan, si è parlato molto del futuro di Stefano Pioli che ha un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2025. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund, il tecnico milanista è stato confermato da Gerry Cardinale, ma la sua panchina resta comunque sotto osservazione.

Questo il pensiero di Paolo Condò a Sky in merito al futuro di Pioli al Milan: "Credo che questo sarà l'ultimo anno di Pioli al Milan. E per quello che ha fatto credo anche che meriti di finire la stagione. Ha fatto grandi cose in questi anni al Milan, come la vitoria dello scudetto e la semifinale di Champions League".