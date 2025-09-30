Condò: "Delibera San Siro necessaria: in Italia problemi politici, uno dei motivi del gap"

Milan e Inter hanno avuto l'ok per l'aquisizione dell'area di San Siro, grazie alla delibera passata in Consiglio Comunale. Oggi nello studio di Champions League, il giornalista Paolo Condò ha detto la sua sulla questione stadio.

Le parole di Condò: "Sono contento che il Consiglio Comunale abbia approvato la delibera: era necessaria, sono anni che assistiamo in tutto il mondo alla creazione e ristrutturazione di nuovi stadi che diventano sempre più grandi, sempre più belli, sempre più moderni. Francamente il fatto che in Italia tutte le città hanno questi problemi politici per costruire nuovi impianti, è uno dei motivi che hanno creato questo gap che esiste tra i grandi paesi e noi".