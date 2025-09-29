Condò esalta Modric: "E' un padreterno che fa la cosa giusta in ogni modo e in qualsiasi momento. Una meraviglia"

Nel suo pezzo sul Corriere della Sera all'indomani di Milan-Napoli 2-1, Paolo Condò ha parlato così di Luka Modric e di Kevin De Bruyne: "Più di Juve-Inter, arrivata troppo presto, naif nel suo svolgimento e se vogliamo anche nel risultato, Milan-Napoli è uno scontro diretto di assoluto spessore, e al di là delle discussioni su cambi ed episodi, restano in testa i due grandi vecchi del match e i loro opposti destini. Luka Modric è un padreterno che fa la cosa giusta in ogni modo e in qualsiasi momento, la bussola che prima abbellisce il gioco di Allegri e poi lo governa in mezzo alla tempesta. Una meraviglia.

Sull’altro fronte Kevin De Bruyne continua a non incidere come si pensava, un po’ per deficit atletici, un po’ per l’assenza dei laser pass, i passaggi filtranti che affettano le difese, la sua specialità ai tempi del City. Conte l’ha sostituito ancora, e stavolta Kevin l’ha presa meno bene di Manchester. Se è un segnale d’orgoglio, ben venga. La sconfitta del Napoli, che resta favorito ma non superfavorito, ha creato un tris di testa al quale nel pomeriggio s’era pre-iscritta la Roma, che ha raggiunto la vetta con numeri praticamente sconosciuti a Gasperini".

