Condò: "Il Milan di Sacchi prendeva a schiaffi le squadre migliori d'Europa"

Intervenuto su Sky Sport 24, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così del Milan di Arrigo Sacchi: "Io trovo che la squadra che ha avuto la maggiore influenza sia stata il Milan di Arrigo Sacchi. Silvio Berlusconi a metà del decennio prende il club e dopo averlo affidato brevemente a Nils Liedhom, probabilmente al termine della sua corsa tecnica, pesca questo allenatore in Serie B, al Parma, che parla e ragiona e propugna un calcio nuovo, un calcio più offensivo, un calcio che soprattutto gioca allo stesso modo in casa e in trasferta, un calcio che si impone io direi più in Europa che in Italia. In Italia vince uno scudetto, quello indimenticabile del 1988, ma soprattutto vince due Coppe dei Campioni successive battendo tutte le squadre migliori d'Europa e spesso prendendole a schiaffi come capitò col Real Madrid. È per questo che il calcio di quel Milan, del Milan di Sacchi, è il calcio italiano che viene più ricordato ancora adesso all'estero".